Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Bartın için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yer alıyor. Bin 620 konutun inşa edileceği kentte başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı. İşte Bartın TOKİ kura tarihi ile kuraya katılacaklar ve başvurusu reddedilenlerin isimleri.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürerken, bu hafta Giresun kurasının tamamlanmasıyla birlikte, 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlendi. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükseldi. Sırada yer alan iller merak edilirken, Bartın inşa edilecek bin 620 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.
TOKİ BARTIN BİN 620 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bartın’da bin 620 konut inşa edilecek. Bartın için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. TOKİ Bartın kurası 31 Ocak Cumartesi günü Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek.
BARTIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?
500 bin sosyal konut projesinde Bartın TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bartın kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Bartın'da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Bartın'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
MERKEZ BARTIN MERKEZ 600
HASANKADI 40
KOZCAĞIZ 250
AMASRA 200
KURUCAŞİLE 80
ULUS 200
ABDİPAŞA 100
KUMLUCA 150
Bartın'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Bartın'da fiyatlar şu şekilde:
Bartın'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bartın'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bartın'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.