Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanlığından Türkiye'yi de hedef alan DEAŞ iddialarına yalanlama: Görüntüler asılsız

İletişim Başkanlığından Türkiye'yi de hedef alan DEAŞ iddialarına yalanlama: Görüntüler asılsız

20:5825/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
DMM, Türkiye’yi hedef alan dezenformasyonlara itibar edilmemesini istedi.
DMM, Türkiye’yi hedef alan dezenformasyonlara itibar edilmemesini istedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediği ve kadınlara yönelik şiddet uygulandığı iddialarını yalanladı. Merkez, paylaşılan görüntülerin SDG saflarındaki kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmasını gösterdiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediği ve kadınlara yönelik şiddet uygulandığına dair görüntülerin paylaşıldığı iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"Kadın teröristler Arap aşiretlerine teslim oluyor"

DMM’den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içerdiği belirtildi.

"Türkiye’yi kasıtlı şekilde hedef alan dezenformasyon"

Açıklamada, Türkiye’nin bölgede DEAŞ terör örgütüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegâne ülke olduğu vurgulanarak, Türkiye’yi kasıtlı şekilde hedef alan dezenformasyon içeriklerine kamuoyunun itibar etmemesi istendi.



#Türkiye
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Terörist
#Arap Aşireti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum izni 24 haftaya çıkacak mı? Düzenleme ne zaman yasalaşacak?