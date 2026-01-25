İletişim Başkanlığından Türkiye'yi de hedef alan DEAŞ iddialarına yalanlama: Görüntüler asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediği ve kadınlara yönelik şiddet uygulandığı iddialarını yalanladı. Merkez, paylaşılan görüntülerin SDG saflarındaki kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmasını gösterdiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediği ve kadınlara yönelik şiddet uygulandığına dair görüntülerin paylaşıldığı iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
"Kadın teröristler Arap aşiretlerine teslim oluyor"
DMM’den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içerdiği belirtildi.
"Türkiye’yi kasıtlı şekilde hedef alan dezenformasyon"
Açıklamada, Türkiye’nin bölgede DEAŞ terör örgütüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegâne ülke olduğu vurgulanarak, Türkiye’yi kasıtlı şekilde hedef alan dezenformasyon içeriklerine kamuoyunun itibar etmemesi istendi.