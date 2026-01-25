Ateşkes 15 gün uzatıldı: ABD’nin DEAŞ’lıları taşıması beklenecek

Güvenlik kaynakları, Erbil’de yapılan görüşmelerde, Şam yönetiminin SDG’ye Savunma Bakanlığı Yardımcılığı, Haseke Valiliği ve merkezi idari yapıda çeşitli görevler vermeyi gündeme getirdiğini ifade etti. Kurucu Meclis için ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yetkisini kullanarak, nüfusun nispeti oranında SDG’nin önereceği isimleri meclise dahil edeceği belirtiliyor. Mazlum Abdi’nin bu kapsamda Suriye yönetimine isim listesi sunduğu, ayrıca Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yardımcılıkları için de talepte bulunduğu öğrenildi. Sunulan liste değerlendiriliyor.