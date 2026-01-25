Ateşkes 15 gün uzatıldı: ABD’nin DEAŞ’lıları taşıması beklenecek

Terör örgütü YPG ile Şam arasında dün akşam sona eren ateşkes süresi 15 gün daha uzatıldı. Bu süreçte ABD’nin Suriye’deki 7 binden fazla DEAŞ’lı teröristi Irak’a taşımasının beklendiği açıklandı. Bu adımla ABD-SDG ortaklığı fiilen sona erecek ve DEAŞ kartı SDG’nin elinden alınacak. Şam yönetimi sahada tek muhatap haline gelecek.
Suriye’de terör örgütü SDG’ye verilen 4 günlük süre dün akşam 20.00'de dolarken, Suriye Savunma Bakanlığı, saat 23.00 itibariyle ateşkesi 15 gün uzattı. Savunma Bakanlığının açıklamasında terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine ilişkin, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.
HASEKE'DEKİ SİVİLLER İÇİN İNSANİ KORİDOR
Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü açıklamasında ise Haseke'deki siviller için insani koridor açılacağı bildirildi. YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği belirtildi. "YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor" denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.
BİNLERCE DEAŞ'LI IRAK'A TAŞINACAK
Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Washington yönetimi, Suriye’den çekilme kararını fiilen uygulamaya koyarken, DEAŞ dosyasını da yeniden yapılandırıyor.DEAŞ’ı ve tutuklu teröristlerin akıbetini gerekçe göstererek ABD’nin desteğini alan, operasyonlar sırasında tutuklu DEAŞ’lıları serbest bırakmakla tehdit eden YPG/SDG’nin bu kartı elinden alınacak. Tutuklu teröristler ABD koordinasyonunda bir hafta içerisinde Irak’a taşınacak. Bu adımın Washington’ın SDG ile yürüttüğü ortaklığı sona erdirmesi anlamına geldiği vurgulanıyor. Yaklaşık 9 bin DEAŞ tutuklusundan yalnız bin 700’ünün Suriye’de kalacağı, geri kalanların Bağdat’ın kuzeyi ve Diyala bölgesinde önceden hazırlanan cezaevlerine nakledileceği kaydediliyor. DEAŞ'lıların ailelerinin bulunduğu Hol Kampı’nın ise şimdilik boşaltılmayacağı belirtiliyor.
SDG isim listesi verdi
- Güvenlik kaynakları, Erbil’de yapılan görüşmelerde, Şam yönetiminin SDG’ye Savunma Bakanlığı Yardımcılığı, Haseke Valiliği ve merkezi idari yapıda çeşitli görevler vermeyi gündeme getirdiğini ifade etti. Kurucu Meclis için ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yetkisini kullanarak, nüfusun nispeti oranında SDG’nin önereceği isimleri meclise dahil edeceği belirtiliyor. Mazlum Abdi’nin bu kapsamda Suriye yönetimine isim listesi sunduğu, ayrıca Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yardımcılıkları için de talepte bulunduğu öğrenildi. Sunulan liste değerlendiriliyor.
Erdoğan DEM heyetini kabul edecek
- Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’deki barış sürecini zedelememesi için gerekli adımlar da atılacak. Kaynaklar, Suriye Kürtlerinin haklarının korunması konusunda Türkiye’nin hassasiyetinin çok yüksek olduğunu ve bunun taraflara iletildiğini belirtti. Ortamın uygun olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sürecin devam ettiği ve kararlılığın sürdüğünü göstermek adına DEM Parti heyetini kabul edeceği bilgisi verildi.