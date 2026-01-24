ABD DEAŞ operasyonunu bitiriyor mu?

Amerikan basınına yansıyan haberler, Washington yönetiminin Suriye’deki askeri varlığını sona erdirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

The Wall Street Journal’in (WSJ) 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında YPG/SDG’ye karşı başlattığı ve doğuya doğru genişlettiği operasyonların ardından ABD, ülkedeki askeri misyonunun sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladı. Yetkililer, YPG/SDG’nin sahadaki etkisini tamamen kaybetmesi durumunda ABD askerlerinin Suriye’de kalması için stratejik bir gerekçe bulunmadığını ifade ediyor.

TRUMP ÇEKİLMEYİ DESTEKLİYOR

Halihazırda Suriye’de yaklaşık 1000 Amerikan askerinin bulunduğu, bu birliklerin büyük kısmının ülkenin kuzeydoğusunda YPG/SDG ile aynı bölgelerde konuşlandığı belirtiliyor. Olası bir çekilmenin, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlayan ve 12 yılı aşkın süredir devam eden ABD’nin Suriye operasyonlarının sona ermesi anlamına geleceği vurgulanıyor.

Irak’ta ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekilmesi somut bir şekilde hayata geçti. Irak Savunma Bakanlığı, Anbar vilayetindeki stratejik Ayn el-Esed Üssü’nün kontrolünün tamamen Irak ordusuna devredildiğini duyurdu. Böylece ABD’nin 2014’te DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle yeniden konuşlandığı Irak’taki askeri varlığı önemli ölçüde sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın birinci döneminde öne çıkan “Orta Doğu’dan çekilme” stratejisinin ikinci dönemde yeniden etkili hale geldiği ve Şam yönetiminin ülke genelinde hakimiyet sağlamasıyla ABD’nin Suriye’de misyonunu tamamladığı kanaatine varıldığı değerlendiriliyor. Washington'ın DEAŞ ile mücadeleyi Irak ve Suriye yönetimlerine bırakması bekleniyor.











