Instagram’da 11 Mart sabahı yaşanan erişim problemleri kullanıcıların dikkatini çekti. Bugün sabah saatlerinde artan hata bildirimleri, uygulamada teknik bir aksaklık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Instagram neden açılmıyor, düzeldi mi? İşte 11 Mart Instagram erişim sorunu son 24 saat kesinti raporu
11 Mart Instagram erişim sorunu. Instagram'a erişim sağlayamayan bazı kullanıcılar Instagram neden açılmıyor, merak ediyor. Peki, Instagram için resmi bir açıklama geldi mi? İşte Instagram 24 saat kesinti raporu.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere son saatlerde büyük bir aksama kaydı görülüyor. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
İnstagram'da yaşanan sorunlar, anlık ya da internet bağlantısı kaynaklı olabilmektedir. Eğer çökme yaşanmamışsa ilk olarak bunları kontrol etmeniz önem arz etmektedir.
Kullanıcılardan "Akış Yenilenmiyor" Şikayetleri
Sosyal medya platformlarında paylaşılan kullanıcı yorumlarında özellikle akış yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve uygulamanın zaman zaman yavaş çalışması gibi şikayetler öne çıkıyor.
INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?
Kesintinin belirli bölgelerde mi yoksa daha geniş bir alanda mı yaşandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kullanıcıların bir kısmı platforma erişimde geçici problemler yaşadığını belirtiyor.
En Fazla Sorun Uygulama ve Sunucu Bağlantısında
Kullanıcıların yaptığı bildirimlerin dağılımı da yaşanan problemin niteliğine dair ipuçları veriyor. Bildirimlerin yaklaşık yüzde 47'si uygulama kaynaklı sorunlardan oluşurken, yüzde 41'i sunucu bağlantısı ile ilgili problemlerden oluşuyor.
Akış yenilenmemesi veya içeriklerin yüklenmemesi gibi akış sorunları ise bildirimlerin yaklaşık yüzde 12'lik kısmını oluşturuyor.