KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik çalışması var mı?

13:15 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi ile milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazanırken, özellikle 2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar için kademeli emeklilik beklentisi artmış durumda. Kapsam dışında kalan sigortalılar, hükümetten gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

Türkiye’de emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde ederken, bu tarihten sonra sigortalı olan çalışanlar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

