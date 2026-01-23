Yeni Şafak
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

22:0723/01/2026, Cuma
IHA
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri

Sakarya’da DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın 3 ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Sakarya’nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.



#DEAŞ
#Operasyon
#Tutuklama
