Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63’e çıktı

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63’e çıktı

17:4521/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yalova
Yalova

Yalova’da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonları çerçevesinde yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 63’e çıktı.

29 Aralık gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak’ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş 58 şüpheli tutuklanmıştı. Devam eden operasyonlar çerçevesinde 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken 16’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 63’e çıktı.



#Yalova
#operasyon
#tutuklu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı ne zaman?