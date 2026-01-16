Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sosyal medyadaki suç paylaşımlarına operasyon

Sosyal medyadaki suç paylaşımlarına operasyon

15:4616/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Sosyal medya paylaşımları silahlarını ele verdi
Sosyal medya paylaşımları silahlarını ele verdi

Bilecik’te sosyal medya üzerinden suç bağlantılı paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların silahları, gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden suç bağlantılı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında Bilecik KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, 6136 sayılı Kanun’a muhalif paylaşımlar yaptığı belirlenen 1 şahıs tespit edildi.

Şahsın il merkezinde bulunan ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Bilecik
#sosyal medya
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları