Sosyal medyadaki suç paylaşımlarına operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden suç bağlantılı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında Bilecik KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, 6136 sayılı Kanun’a muhalif paylaşımlar yaptığı belirlenen 1 şahıs tespit edildi.

Şahsın il merkezinde bulunan ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.