Niğde'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: Tutuklamalar var

Niğde'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucu üç kişi gözaltına alındı. Üç şüpheliden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Niğde'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit etti.
Niğde ve Kayseri'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 4 sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.