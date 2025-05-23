Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde'de baraja düşen çocuk gözden kayboldu

Niğde'de baraja düşen çocuk gözden kayboldu

21:3323/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Niğde'de Taşlıca Barajı'na düşen 13 yaşındaki çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Niğde'de baraja düşen 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki F.K. merkezde bulunan Taşlıca Barajı'na düştü. Suya düşen çocuk kısa sürede gözden kaybolurken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler suya düşerek gözden kaybolan çocuğu arama çalışması başlattı.



#Niğde
#Taşlıca Barajı
#Arama Kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurumu hangileri?