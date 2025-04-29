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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

10:1129/04/2025, Salı
AA
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

#Niğde
#Uyuşturucu
#Narkotik
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