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Kenevir yetiştiren şahıslar esrar ve uyuşturucu haplarla yakalandı

Kenevir yetiştiren şahıslar esrar ve uyuşturucu haplarla yakalandı

08:5723/04/2025, الأربعاء
G: 23/04/2025, الأربعاء
IHA
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Evlerinde kenevir yetiştiren 2 şahıs bir kilo 407 gram esrar ile 297 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.
Evlerinde kenevir yetiştiren 2 şahıs bir kilo 407 gram esrar ile 297 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da evlerine kurdukları mevsimsel iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 2 şahıs bir kilo 407 gram esrar ile 297 adet uyuşturucu hap ile jandarmaya yakalandılar.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.E.Ö. ve A.A. isimli şahısların ikametinde mevsimsel iklimlendirme sistemiyle yasadışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada mevsimsel iklimlendirme sistemi, 1 kilo 407 gram esrar, 63 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 297 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslara ayrıca ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 19 bin 593 TL para cezası kesildi.

#afyonkarahisar
#uyuşturucu
#Kenevir
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