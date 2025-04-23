Kenevir yetiştiren şahıslar esrar ve uyuşturucu haplarla yakalandı

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.E.Ö. ve A.A. isimli şahısların ikametinde mevsimsel iklimlendirme sistemiyle yasadışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada mevsimsel iklimlendirme sistemi, 1 kilo 407 gram esrar, 63 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 297 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslara ayrıca ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 19 bin 593 TL para cezası kesildi.