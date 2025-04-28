Malatya'da torbacı operasyonunda 6 tutuklama

Operasyonda ele geçirilen maddeler.

14 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş 5 kilo 359 gram metamfetamin, 11 bin 57 adet sentetik ecza maddesi, 36 gram esrar, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 216 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.