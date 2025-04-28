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Malatya'da torbacı operasyonunda 6 tutuklama

Malatya'da torbacı operasyonunda 6 tutuklama

23:4028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
IHA
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerini yakaladı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerini yakaladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yapılan takibin ardından gerçekleşen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilen maddeler.
14 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, mobilya suntası içerisine gizlenmiş 5 kilo 359 gram metamfetamin, 11 bin 57 adet sentetik ecza maddesi, 36 gram esrar, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 216 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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