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Kütahya'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

10:2023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
IHA
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Polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli madde ticareti yapmaktan suçlandı.
Polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli madde ticareti yapmaktan suçlandı.

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde A.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşılması sonucu başlatılan çalışma çerçevesinde şahsın madde satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda, 12 parça halinde satışa hazır vaziyette kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan S.A. isimli şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, A.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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