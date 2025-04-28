Kargoyla zehir sevkiyatı

Ankara merkezli 14 ilde torbacılara yönelik 17 Nisan’da gerçekleştirilen “Narkokapan-Ankara” Operasyonu’nda zehir tacirlerinin dağıtım taktikleri deşifre oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen operasyonunda, soruşturma derinleştikçe şüphelilerin ifadeleri ve çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Operasyon sürecine ilişkin Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, şüphelilerin takipten kaçmak için e ticaret kanallarını da uyuşturucu ticaretine alet ettikleri öğrenildi.





BASKIN SAATİ İMHAYI ENGELLEDİ

Narkotik ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sürdürüldü. Sivil ekiplerin sahaya inmesiyle pek çok satıcı tespit edildi. Siber birimler ise çevrimiçi platformlardan yürütülen satış girişimlerine karşı dijital denetimi elden bırakmadı. Bazı şüphelilerin operasyon öncesinde evlerinde sakladıkları uyuşturucuları yok etmeye çalıştıkları, ancak şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarla “magic mushroom” adlı uyuşturucu mantar türü ve çok sayıda kilitli poşet yakalandığı öğrenildi.





KARGOCULAR MERCEK ALTINDA

Sokak satıcılarının dağıtım yöntemleri için çeşitli yollar geliştirdiği belirlendi. Özellikle emniyet baskınlarına karşı koruma sağlamak amacıyla bazı satıcıların, uyuşturucu maddeleri tişört, gömlek ve pantolon gibi kıyafetlerin ceplerine koyarak kargoladığı ortaya çıktı. Evinde çok sayıda kargo paketi ele geçirilen bir şüphelinin ifadesi ile bu yöntem gün yüzüne çıkarıldı. Emniyet, bu yöntemin keşfedilmesinin ardından çevredeki kargo dağıtım noktalarını mercek altına aldı. Şüphelilerin kargo gönderim sıklığı, adres eşleşmeleri ve dağıtım kanalları detaylı şekilde incelendi. Bazı adreslerin “sözde” alıcılara ait olduğu, asıl kullanıcıların başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak teslimat yaptırdığı tespit edildi.





İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alından şüphelilerden 645’i tutuklandı. Deliller karşısında zehir tacirliğini inkar edemeyen birçok şüphelinin, emniyet ve savcılık ifadelerinde itirafçı olduğu öğrenildi. Satış yaptıkları bölgeleri, temin ettikleri kaynakları ve diğer sokak satıcılarını tek tek anlattıkları belirtildi. Özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bazı şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinde kilit isimlerin yerini belirttiği kaydedildi.



