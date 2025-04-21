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Operasyonla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

Operasyonla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

23:5721/04/2025, Pazartesi
AA
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Kartal'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç şüpheli tutuklandı.
Kartal'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada toplam 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, otomobilde bulunan şahıslar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Mahallesi Hatay Sokak'ta seyir halindeki bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 10 paket halinde toplam 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan E.Y. (18), Z.K. (20) ve F.B. (19) ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Kartal
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