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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 777 pakette toplam 880 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 777 pakette toplam 880 kilo uyuşturucu ele geçirildi

08:1314/04/2025, Pazartesi
DHA
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Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak gerçekleştirildi.
Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 2 araç ve 1 adrese düzenlenen operasyonda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 777 paket toplam 880 kilogram uyuşturucu madde (skunk) ele geçirildi.



Operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 7 şüpheli ise yakalandı. Operasyonla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. " ifadelerini kullandı.






#uyuşturucu
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