Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.