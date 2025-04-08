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Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine darbe

20:438/04/2025, Salı
AA
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Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen tır sürücüsü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen tır sürücüsü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hakkari'de uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında yapılan denetimde bir tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Efeler uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, tırın dorsesinde 5 torbada, 30 paket halinde 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ve 95 pakette 45 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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