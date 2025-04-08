Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

14:278/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Merkezeefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında O.S'nin ikamet ettiği adres ve iş yerine baskın yaptı.


Operasyonda, 3 kilogram kubar esrar, piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 13 piyade tüfeği mermisi ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

#Denizli
#Tutuklu
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak