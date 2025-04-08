Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında O.S'nin ikamet ettiği adres ve iş yerine baskın yaptı.