Denizli'nin Çivril ilçesinde piknikte mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Çiğdem (71) ve 4 arkadaşı dün piknikte mantar yedi, bir süre sonra da fenalaştı.
Çiğdem hastanede kurtarılamadı
Çiğdem, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arkadaşları ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Müdahaleye rağmen Çiğdem kurtarılamadı.
Tedavilerinin ardından taburcu edilenler ise diğer 4 kişi oldu.
Çiğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.