Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunu Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi.
Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği iki ayrı operasyonla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Adreslerde skunk ve bonzai ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, belirlenen adreslere Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde operasyon düzenledi.
Aramalarda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirildiği belirlenen 30 kök skunk bitkisi, 7 bin 185 gram skunk maddesi ve 44 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.
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