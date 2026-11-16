Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan Şeniz Doğan ve eşinin de aralarında olduğu şüphelilere gözaltı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şahıs gözaltına alındı. Polis, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evinde arama yaptı.