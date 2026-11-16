Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre Denizli'de 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihale düzenlenecek.
Sahalar ayrı ayrı ihale edilecek
Sarayköy, Çivril, Honaz, Buldan ve Pamukkale ilçelerinde bulunan 6 jeotermal kaynak ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
İhaleler 2 Aralık Çarşamba günü yapılacak
Muhammen bedelleri 486 bin 585 lira ile 1 milyon 621 bin 950 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 2 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Şartname ücretsiz görülebilecek
İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz görülebilecek.
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