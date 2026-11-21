Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.
Canlı
Bildirimler
Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.
Sitemizde çerezlerle kişisel verileriniz işlenir. Zorunlu çerezler dışındaki analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca açık rızanızla kullanılır. Ayrıntılar: Çerez Aydınlatma Metni.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.