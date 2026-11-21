Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaklaşık 120 yıllık geçmişe sahip kıraathane, 1971 yılından bu yana soğuk suyla çay demleme geleneğini sürdürüyor; çaylar satırla kırılan kıtlama şeker eşliğinde ikram ediliyor.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaklaşık 120 yıllık geçmişe sahip kıraathane, üç kuşaktır yaşatılan gelenekleriyle dikkat çekiyor. İşletmeci Öner Temelli, ailesinden gelen çay geleneğini anlattı.
IHA
"Türkiye'de soğuk suyla çay demlenen tek kıraathane"
Kıraathanede 1971 yılından bu yana soğuk suyla çay demleme geleneği sürdürülüyor. Temelli, "Türkiye’de soğuk suyla çay demlenen tek kıraathane burası" dedi.
IHA
Temelli’nin anlattığına göre demliğe soğuk su doldurulup çay otu atılıyor ve demlik ateşin üzerinde 15-20 dakika bekletiliyor. Bir demlikte 30-35 bardak su aldığı için dört bardak çay otu kullanılıyor; 5 bardak çay otu çayı ağırlaştırıyor, üç bardak çay otu ise suyun fazla gelmesine ve çayın rengini vermemesine neden oluyor. Çayın ilk 10 dakikasında tozu dökülüyor, 20 dakikada rengini veriyor ve yarım saatte damak tadına ulaşıyor. Mayıs ayında toplanan ilk mahsulden bir sene evvel getirilen çay, müsait bir yerde 7-8 ay dinlendiriliyor. Çaylar, satırla kırılan geleneksel kıtlama şeker eşliğinde ikram ediliyor.
IHA
Müdavim Özay sosyal dayanışmaya dikkat çekti
Kıraathanenin müdavimlerinden Erçin Özay, "Burada gelenekler, görenekler yürütülüyor" ifadelerini kullandı. Tamamen sigarasız mekânda kütüphane ve 40 yılı aşkın süredir devam eden satranç geleneği bulunuyor, sobada közlenmiş patates de servis ediliyor; ödeme yalnızca nakit kabul ediliyor.
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