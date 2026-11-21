Temelli’nin anlattığına göre demliğe soğuk su doldurulup çay otu atılıyor ve demlik ateşin üzerinde 15-20 dakika bekletiliyor. Bir demlikte 30-35 bardak su aldığı için dört bardak çay otu kullanılıyor; 5 bardak çay otu çayı ağırlaştırıyor, üç bardak çay otu ise suyun fazla gelmesine ve çayın rengini vermemesine neden oluyor. Çayın ilk 10 dakikasında tozu dökülüyor, 20 dakikada rengini veriyor ve yarım saatte damak tadına ulaşıyor. Mayıs ayında toplanan ilk mahsulden bir sene evvel getirilen çay, müsait bir yerde 7-8 ay dinlendiriliyor. Çaylar, satırla kırılan geleneksel kıtlama şeker eşliğinde ikram ediliyor.