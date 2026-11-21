Kuvan, "Kışın bu helva çok fazla tercih ediliyor. Hem enerji veriyor, hem vücudu sıcak tutuyor." diye konuştu. Helvayı yazın dışarıdan gelenlerin ve Ordu'nun gurbetçilerinin aldığını, kışın ise yerli vatandaşın daha çok tükettiğini ekledi.