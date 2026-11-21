Ordu'nun coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan Perşembe cevizli helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutup enerji verdiği için yoğun ilgi görüyor. Helvanın yapımı 3 gün sürüyor.
Ordu'nun coğrafi işaretli yöresel bir ürünü olan Perşembe cevizli helvası, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da yoğun ilgi görüyor. Helva, vücudu sıcak tuttuğu ve enerji verdiği için tercih ediliyor.
IHA
Tüketenler lezzetin çok güzel olduğunu söyledi
Helvayı tüketen Dündar Feruze ve Aleyna Selçuk, lezzetin çok güzel olduğunu söyledi. İkisi de helvanın kış aylarında enerji vererek vücudu sıcak tuttuğunu dile getirdi.
IHA
Ordu'nun onlarca yöresel lezzetinden biri olan Perşembe cevizli helvasının üretimi belirli bölgelerde yapılıyor. Helva, en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.
IHA
Helvanın yapımı 3 gün sürüyor
İçerisinde çöven otu kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helvanın tamamlanması 3 gün sürüyor. Kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekiyor, lezzetinin de buradan geldiği belirtiliyor.
IHA
Dede mesleği olan cevizli helva üretimini sürdüren Ekrem Kuvan, çöven otunun mide ve bağırsak sistemi için faydalı olduğunu söyledi. Kuvan, "Beyaz rengini içerisindeki çövenden alıyor." dedi.
IHA
Kuvan, "Kışın bu helva çok fazla tercih ediliyor. Hem enerji veriyor, hem vücudu sıcak tutuyor." diye konuştu. Helvayı yazın dışarıdan gelenlerin ve Ordu'nun gurbetçilerinin aldığını, kışın ise yerli vatandaşın daha çok tükettiğini ekledi.
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