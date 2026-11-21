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Yapay zeka destekli sistem, riskli sürüşlerde uyarı verirken kamera ve konum kayıtları adli olayların aydınlatılmasını kolaylaştırıyor.

40 BİN ARAÇTA KULLANILIYOR

Türkiye'de 40 binden fazla araca kurulan İPOS; kamera, taksimetre ve GPS verilerini bir araya getiriyor. Yolculuklar plaka, konum ve zaman bilgisiyle kaydediliyor. Böylece bir olayın ardından aracın nerede olduğu ve yolculuğun hangi saatlerde yapıldığı belirlenebiliyor. Kayıtlar, savcılık kararları doğrultusunda adli makamlarla paylaşılıyor.

S.O.S. SİNYALİ

Yolcu ve sürücünün kullanabildiği panik butonları, tehlike anında merkeze alarm gönderiyor ve kamera görüntülerinin aktarılmasını sağlıyor. Aracın tepe lambasında beliren “SOS” yazısı ise çevredekilerin ihbarda bulunmasını sağlıyor.

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RİSKLİ SÜRÜŞE ANINDA UYARI

Yapay zeka destekli sistem aşırı hız ve tehlikeli yakınlaşmanın yanı sıra sürücünün uyuklamasını, dikkat dağınıklığını ve telefon kullanımını da tespit edebiliyor. Sürücüyü sesli olarak uyaran sistem, merkeze de bildirim gönderiyor. Şirketin verilerine göre günde 250 bini aşkın güvenlik uyarısı kaydediliyor. Yolcular, araçtaki karekodu okutarak plaka ve canlı konum bilgilerini yakınlarıyla paylaşabiliyor. Yolcu ekranında sürücünün kimlik bilgileri görülebiliyor, Alo 153'e şikayet iletilebiliyor.

DÖRT DİLDE BİLGİ

Taksimetreye eklenen sesli bilgilendirme özelliği, yolculuk başlangıcında ve sonunda ücret bilgisini İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca aktarabiliyor. Böylece yabancı yolcuların ücret konusunda yanıltılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

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