Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın kapalı oturumunda il teşkilatlarının talep ve şikayetlerini dinledi. İllerden gelen değerlendirmeleri dinleyen Erdoğan, parti yöneticilerine seslendi. Saha çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan. “Vatandaşın derdiyle dertleneceksiniz” mesajını verdi.

ÇARŞIDA PAZARDA OLUN!

Teşkilat mensuplarından vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurmalarını isteyen Erdoğan, özellikle hane ziyaretlerinin önemine dikkat çekti. “Aile ziyaretlerini artıracaksınız” ifadesini kullanan Erdoğan, parti yöneticilerinin yalnızca toplantı ve programlarda değil, günlük hayatın her alanında vatandaşlarla bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan “Sizleri her zaman çarşıda, pazarda, esnafın yanında görmek istiyorum” sözleriyle teşkilatlara sahada daha görünür ve aktif olmaları çağrısında bulundu.

25 YILI UNUTMADAN ÇALIŞIN

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi mücadelesine de işaret eden Erdoğan, teşkilat çalışmalarında geçmişten gelen birikimin ve vatandaşla kurulan bağın korunmasının önemini vurguladı. Parti yöneticilerine, “Bu noktaya nasıl geldiğimizi unutmadan çalışmalarınızı sürdüreceksiniz” diye seslenen Erdoğan, teşkilatların çalışmalarını bu anlayışla yürütmesini istedi.

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Kadim Dostlar’la buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen buluşmada, Kadim Dostlar Derneği üyeleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı. Misafirleriyle kadim dostluk üzerine sohbet edip derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaret sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadim Dostlar Derneği Başkanı Yakup Sucuoğlu, Erdoğan'a 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde Üsküdar Vapuru'nun kaptan köşkünde çektirdiği bir fotoğrafı hediye etti.

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