Emekli zammında 12 milyon kişiye özel formül

Emekli maaşlarında yapılacak yeni düzenlemede, maaş gruplarına göre farklılaştırılmış artış seçenekleri değerlendiriliyor. Aylığı 40 bin liranın altında kalan 12 milyon 240 bini aşkın emekliye, enflasyon farkına ilave 5 bin liraya kadar iyileştirme yapılması da gündemde.