Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Kasım 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Seni hâlâ kim fonluyor?
Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç’ın, “Tera’yı savunması için 500 bin dolar verdik” dediği Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasını manipüle etmeye devam ediyor. Özlale bu kez fon vurgununun üzerine kararlılıkla giden Yeni Şafak ile aynı grupta yer alan şirketleri hedef almaya başladı.
Emekli zammında 12 milyon kişiye özel formül
Emekli maaşlarında yapılacak yeni düzenlemede, maaş gruplarına göre farklılaştırılmış artış seçenekleri değerlendiriliyor. Aylığı 40 bin liranın altında kalan 12 milyon 240 bini aşkın emekliye, enflasyon farkına ilave 5 bin liraya kadar iyileştirme yapılması da gündemde.
Richarlison fırtınası
Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, devre arasında forvet bölgesine yıldız bir ismi katmak istiyor. Bordo-mavililerin hedefinde Tottenham’da forma şansı bulmayan ve ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldız Richarlison bulunuyor. 29 yaşındaki golcü, Fırtına’ya gelmek istiyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.