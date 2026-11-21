Oyun dünyasının ilgi odağı Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6, 13 yıllık bekleyişin ardından 19 Kasım'da piyasaya çıktı. Oyunun çıkışı, hem dünyada hem Türkiye’de çılgınlık seviyesine ulaşan bir duruma dönüştü. Birçok ülkede milyonlarca kişi, oyunu ilk oynayanlardan olabilmek için iş yerlerinden izin alıp evlerine kapandı. Evde rahatsız edilmemek için otellere yerleşenler bile oldu. Türkiye’de de GTA 6’yı oynayabilmek için iş yerinden izin alıp günlerdir ekran başından kalkmayanlar var. PlayStation kafelerde de yoğunluk yaşanıyor.

ŞİRKETLER KAPANDI

GTA 6’nın çıkışı dünya genelinde de çalışma hayatını etkiledi. Dünya çapında bazı şirketler, çalışanlarının talepleri üzerine faaliyetlerine ara verdi. Japonya merkezli oyun şirketi Pocketpair, çalışanlarına 5 günlük izin verirken, Kanada’daki kamyon üreticisi Edison Motors 2 günlüğüne iş yerini kapattı. ABD merkezli otomobil parçası şirketi Burger Motorsports, oyunun çıkış günü faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Oyun ekipmanları üreticisi Logitech ise yaklaşık 7 bin çalışanına oyun oynamaları için 1 gün ücretli izin tanıdı. Belçika ve ABD'de yayınlanan araştırmalar, GTA 6'nın çıkış tarihine denk gelen günlerde izin taleplerinde dikkat çekici artış yaşandığını ortaya koydu.

İNTERNET KAFELER REZERVASYON ALIYOR

Türkiye'de GTA 6 heyecanı iş hayatına ve oyun salonlarına yansıdı. Mersin'de bir işletmeci, 13 yıldır beklediği oyunu kesintisiz oynayabilmek için cama “19 Kasım'da kapalıyız” yazısı asıp iş yerini 1 günlüğüne kapattı. Çorum'da bir başka işletmeci, oyun için dükkanını akşam saatlerinde kapattı. Bazı çalışanlar oyunun çıkış gününü ekran başına geçirebilmek için haftalar öncesinden yıllık izin aldı. PlayStation salonları ve internet kafelerde de yoğunluk yaşandı.

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PlayStation salonu işletmecileri, bazı müşterilerin oyunu ilk gün oynayabilmek için 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırdığı bilgisini verdi.

PS SATIŞLARI PATLADI

GTA 6 heyecanı, oyun konsolu ve aksesuar satışlarına da yansıdı. Bir online satış sitesinin verilerine göre oyun konsolu satışları yüzde 67, PlayStation 5 satışları ise yüzde 88 arttı. Oyunun çıkış günü GTA 6 aramaları önceki dönemin ortalamasının 25 katına ulaştı.

ŞİDDETTE SINIR TANIMADILAR

Oyun, yalnızca oynanmasıyla değil, sosyal medyada paylaşılan içeriklerle de gündeme oturdu. Oyuncular, oyunda gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylemleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Bu videolar da milyonlarca görüntülenme aldı. Onlar arasında yolcu uçağını oyundaki ikiz kulelere çarpan da var, öldürdüğü bir karakterin cesediyle selfie çeken de. Oyuncuların şiddet, cinayet ve absürt davranışlar üzerinden üretip milyonlara ulaştırdığı bu içerikler, kısa sürede hem tepki hem de ilgi sayesinde viral oldu.

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Sanal sığınak

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bir oyunun yıllarca heyecanla beklenmesinin normal olduğunu ancak oyun oynamak için iş yerini kapatmanın, bunun günlük sorumlulukların önüne geçmesinin risk oluşturabileceğini belirtiyor. Çünkü bu oyunun hobi olmasından çıkıp, kişinin günlük hayatını ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önüne geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Feyzanur Koçyiğit, oyun için işten izin alma ve bazı işletmelerin açılmamasının, değişen öncelikler ve artan ekran süreleri üzerindeki etkisini gösterdiğini ifade etti. Koçyiğit, “Teknolojik gelişmelerle beraber insanların öncelikleri artık deneyim, anlık tatmin ve içerik tüketmek oldu. Oyunun çıktığı gün işten izin almak, bunun en somut göstergesi” dedi. Oyunların kişilere gerçek hayatta bulmakta zorlandıkları kontrol, başarı ve mücadele duygusunu sunduğunu belirten Koçyiğit, “Oyun, gerçek dünyada kaybettiğimiz kontrol hissini sanal dünyada yeniden kuruyor. Bu nedenle oyun birçok insan için psikolojik bir sığınağa dönüşmüş durumda” diye konuştu.

ÇOCUK VE ERGENLERE İZİN VERMEYİN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Dr. Süreyya Kitapçıoğlu da oyun bağımlılığı açısından asıl önemli olanın, ilk günlerin heyecanı geçtikten sonra kişinin oyun süresini kontrol edip edemediği olduğunu vurguladı. “Kişi oyuna ne kadar zaman ayıracağına kendisi karar verebiliyor mu, planladığı saatte oyunu kapatabiliyor mu? Oyun yüzünden uykusu, işi, okulu ya da ilişkileri aksıyor mu? Klinikte bu sorulara bakıyoruz” diyen Kitapçıoğlu, GTA 6’nın yoğun şiddet, cinsel temalar ve yasa dışı madde kullanımı nedeniyle PEGI 18 olarak sınıflandırıldığını belirterek 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerin, bu oyunu oynamasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

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