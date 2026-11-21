Vize serbestisi sürecindeki son duruma ilişkin bilgi veren Fidan, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi için karşılanması gereken 6 kritere ilişkin taslak çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. AB ile yürütülen vize serbestisi diyaloğu kapsamında yerine getirilmesi gereken 72 kriterden 66’sı tamamlanırken, geriye kalan 6 kriter için yasal ve idari düzenlemeler hazırlanıyor. Terörle Mücadele Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklik yapılması, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşmasının imzalanması, yolsuzlukla mücadele tavsiyelerinin uygulanması, Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümleriyle hayata geçirilmesi ve AB ülkeleriyle adli iş birliğinin güçlendirilmesi kalan kriterler arasında yer alıyor.

AB ile ilişkileri GKRY rehin almasın

Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Ankara’da görüştü. Fidan, Türkiye ile AB’nin ortak menfaatler temelinde önemli adımlar atabileceğini kaydederek, “Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin GKRY tarafından rehin alınmasına izin verilmesinin” doğru bir strateji olmadığının altını çizdi.

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