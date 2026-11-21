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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin yetkili organlarına danışmadan aldığı karar milletvekilleri arasında memnuniyetle karşılandı. Ancak karar, temsil ve siyasi program eleştirilerine neden oldu. Kurultay sonrasında yetkili kurulların oluşturulmadığı gerekçesiyle Özel’in tek başına aldığı karara göre Yeni Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na üye vermeyecek. Karar, çerçeve yasa oylamasından sonra başlayan tartışmaları farklı bir boyuta taşıyarak yeniden alevlendirdi.

PM’DE TEMSİL YETERSİZ

Karar öncesinde pek dillendirilmeyen, 160 kişilik Parti Meclisi’nde (PM) Kürt kökenli isimlerin yeterince temsil edilmediğine ilişkin eleştiriler, karar sonrasında su yüzüne çıktı. Parti kaynakları, “Komisyona üye vermeme kararıyla birlikte DEM Parti ve Kürt seçmenle ilişkiler zayıflayabilir” dedi.

ORTAK PROGRAMDA UZLAŞMA SORUNU

Kaynaklar, “Yeni Parti’nin önündeki temel sorun, farklı seçmen kesimlerinin beklentilerini ortak bir siyasi programa dönüştürememek” diyerek siyasi program yetersizliği ve temsil sorununa işaret etti. Kaynaklar, “Kürt meselesi, demokratikleşme ve güvenlik politikalarında net bir çizgi oluşturulamadı. İzleme Komisyonu’nda yer almamamız Meclis çalışmaları ve ittifak görüşmelerini zorlaştırabilir” diyerek Yeni Parti’nin Terörsüz Türkiye sürecinin dışında kalmaması gerektiğini söyledi.

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