Konya’nın Kulu ilçesinde 19 Kasım akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Konya-Kırıkkale Karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında, şoför Mehmet Uzunoğlu’nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kazada SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Sevim Aydın ve şoför Uzunoğlu yaralandı. Ağır yaralanan Sevim Aydın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevim Aydın için dün görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tören düzenlendi. Törene eşi Kemalettin Aydın, çocukları, aile yakınları, AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Ünüvar, Aydın’ın herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktığını söyledi. Kızı Eylül Aydın Kutlu annesinin çok sevildiğini bilmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Üniversitedeki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınan Sevim Aydın, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

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