Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna göre, ASKİ’nin teşkilat yapısında aktif olarak çalışan birimlerin yanı sıra yalnızca kâğıt üzerinde bulunan 5 daire başkanlığı oluşturuldu. Herhangi bir faaliyeti, personeli, bütçesi ve görev alanı bulunmayan bu birimlerin yönetici kadroları kullanıldı.

HERHANGİ BİR HİZMET YÜRÜTMÜYORLAR

Sayıştay, belediyelerde yönetici kadrolarının yalnızca gerçek hizmet ihtiyaçlarına göre oluşturulabileceğine dikkat çekti. Mevzuata göre her daire başkanlığının belirlenmiş görev ve yetkilerinin bulunması gerekiyor. Ancak ASKİ’de oluşturulan 5 daire başkanlığının fiilen herhangi bir hizmet yürütmediği tespit edildi. Raporda, yalnızca yönetici unvanı vermek amacıyla daire başkanlığı kadrosu oluşturulamayacağı vurgulandı.

ASKİ’DEN ŞAŞIRTICI SAVUNMA

Sayıştay’ın tespitlerine yanıt veren ASKİ yönetimi, söz konusu daire başkanlarının mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla genel müdür tarafından görevlendirildiğini bildirdi. Kurum, bundan sonraki işlemlerde Sayıştay’ın uyarı ve önerilerini dikkate alacağını belirtti. Ancak denetçiler, bu açıklamaya rağmen görev ve yetkileri belirlenmeyen daire başkanlığı kadrolarının oluşturulmaması ve kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

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