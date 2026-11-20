Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal'ı kabul etti.

Özünal, görüşmede ilçede yapılan hizmetler ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sundu.

Özünal sosyal medyadan paylaştı

Özünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özünal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezimizde bir araya gelerek Yüreğir’de hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalar ve projeler hakkında kendilerine bilgi sundum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu ve belediyecilik alanındaki köklü tecrübesi, çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bu güçlü vizyondan aldığımız ilham ve üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle Yüreğir’imiz için durmadan, yorulmadan çalışacak; ilçemize değer katacak hizmetleri bir bir hayata geçirmek için gayret göstereceğiz."

Görüşmenin ardından Özünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tablo hediye etti.

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