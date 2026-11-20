İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik son 10 günde 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 47'sinin tutuklandığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Daire, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 28 ilde düzenlendi.
Şüphelilerin faaliyetleri tespit edildi
Yakalanan 83 şüpheli arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yer aldı.
Şüphelilerin örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları da tespit edildi.
47 Şüpheli tutuklandı
Aramalarda muhtelif miktarda döviz, değerli maden ve Türk lirasının yanı sıra çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
47 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.
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