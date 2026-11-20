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İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik son 10 günde 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 47'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Daire, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 28 ilde düzenlendi.

DHA İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik son 10 günde 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 83 şüphelinin paylaşıldığı resmi hesabının X paylaşımında, 47 şüphelinin tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Şüphelilerin faaliyetleri tespit edildi

Yakalanan 83 şüpheli arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yer aldı.

Şüphelilerin örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

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Şüphelilerin ayrıca örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları da tespit edildi.

DHA Emniyet ekipleri, FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden birini Ankara'da TEM ekipleri eşliğinde götürüyor.

47 Şüpheli tutuklandı

Aramalarda muhtelif miktarda döviz, değerli maden ve Türk lirasının yanı sıra çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

47 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

DHA Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 83 şüpheliden birini götürüyor.

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