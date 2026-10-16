İyilik Yolu Derneği, Van Erciş’te Bir Köy Okulunu Baştan Sona Yeniledi

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, yurt içinde sürdürdüğü eğitim destek faaliyetleri kapsamında Van’ın Erciş ilçesinde önemli bir projeyi daha tamamladı. Erciş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Köycük Sabri Tunç İlkokulu yenilenerek öğrencilerin daha sağlıklı, sıcak ve elverişli şartlarda eğitim görmesine katkı sağlandı.

Küçük Bir Tadilat Talebi Kapsamlı Bir Projeye Dönüştü

Projenin ilk adımı, 7 Temmuz 2026 tarihinde Erciş İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz ile gerçekleştirilen görüşmeyle atıldı. Görüşmenin ardından okul müdürü Emrah Turak ile iletişime geçilerek okulun ihtiyaçları değerlendirildi.

Başlangıçta boya, badana ve birkaç mobilya ihtiyacının karşılanması planlanırken dernek yetkililerinin gerçekleştirdiği saha incelemelerinde okulun daha kapsamlı bir yenilemeye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

4 Ağustos 2026 tarihinde Erciş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından tadilat ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Sobalı Sınıflar Kalorifer Sistemine Kavuştu

Van’ın sert kış şartları göz önünde bulundurularak okulun mevcut soba sistemi yerine kalorifer ve petek tesisatı kuruldu. Böylece öğrencilerin soğuk kış günlerinde daha sıcak ve konforlu sınıflarda eğitim görmeleri amaçlandı.

Okulun iç ve dış cepheleri boyanırken dış duvarları eğitim, kültür, sanat ve ahlaki değerleri yansıtan renkli çizimlerle donatıldı. Öğretmenlerin kullanım alanları da yenilenerek mutfak dolapları, masa ve sandalyeler temin edildi.

Elektrik Kesintilerine Karşı Akü Destekli Sistem Kuruldu

Köyde zaman zaman yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri de proje kapsamında ele alındı. İlk etapta jeneratör kurulması değerlendirilirken öğrencilerin gürültüden etkilenmemesi amacıyla daha sessiz bir çözüm tercih edildi.

Okula kazandırılan akü destekli enerji sistemiyle elektrik kesintilerinde okulun enerji ihtiyacının karşılanması hedeflendi.

Yenilenen Okul İçin Açılış Töreni Düzenlendi

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Köycük Sabri Tunç İlkokulu için 15 Ekim 2026 Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine Erciş İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, Karakol Komutanı Serkan Fidan, Köycük köyü gazisi Celalettin Polathan, Erciş İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Faruk Karaaslan, Köycük Sabri Tunç İlkokulu Müdürü Emrah Turak, iş insanı Ferit İşler, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman ile derneğin Kurumsal İlişkiler, Medya ve Yurt İçi Faaliyetler birimlerinden temsilciler katıldı.

Tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle okulun yeni görünümü ve iyileştirilen imkânları tanıtıldı.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği yetkilileri, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Erciş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, okul yönetimine ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

“İyilik Sarsın Dünyayı” anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde eğitim, insani yardım ve kalıcı eser projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.