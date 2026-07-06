Elektrikli Otomobillerde Kilometreye Değil Batarya Sağlığına Bakılmalıdır”

Elektrikli araçta ikinci el pazarı oluşmaya başlarken bu araçların alış ve satış süreçlerinde ekspertiz hizmeti de önem kazanmaya başladı.
Elektrikli araç almayı düşünen vatandaşlar ileriye dönük araçla ilgili herhangi bir sorun yaşamamak adına güvenli arayış içerisindeler keza sürüş ve can güvenliği açısından araçların uzman kişi ve kurumlar tarafından kontrol edilmesi hayati bir önem taşıyor. Peki elektrikli araçların ikinci elde gerek bataryasının gerek motor performansının gerekse voltaj ve dijital cihaz detaylarının kontrolü nasıl sağlanıyor?
Elektrikli araçların ekspertiz sürecinde geleneksel kontroller ile birlikte bu araçlara özgü teknik testlerin bir arada yapılması gerekiyor. Bunlardan ilki araç batarya sağlığının ne durumda olduğu.
Sıkı kontrol yapılmak durumunda
Uzman ve yetkili ekip şart
Otorapor Oto Eksperleri şu değerlendirmeyi yaptılar: “Yüksek voltajlı sistemlerdeki olası kısa devre veya yalıtım hataları önceden belirlenerek yangın veya arıza riski minimize edilebiliyor. Elektrikli araç ekspertizi, yüksek voltaj nedeniyle riskli bir işlem. Bu nedenle işlemin sadece bu konuda eğitimli teknisyenlere sahip, gerekli ekipmanı (izolasyonlu takımlar, özel cihazlar) bulunduran kişi ve kurum tarafından yapılması gerekiyor. Marka ve modele göre en uygun çözüm ve denetimin yapılması için de tüm şubelerimizde son teknolojik ekip ve uzmanlarla devredeyiz”