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Marmara Denizi'nin ortasında bulunan Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçiren bir vatandaş hayatını kaybetti.

Adada hastane yok, düzenli olarak görev yapan bir doktor da bulunmuyor; cenazeler için kullanılan soğutmalı tabut bozulunca vatandaşlar, yazları dondurma satılan dolabı morg dolabına çevirmek zorunda kaldı.

Hasta Balıklı İskelesi'ne getirildi

İddialara göre, Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yaşayan Mahmut S. sabaha karşı fenalaştı.

Yakınları 112 ekiplerine bilgi verdi. Adada sabit bir ambulans bulunmadığı için 112 ekipleri, hastanın Balıklı İskelesi'ne getirilmesini istedi.

Hastayı bir panelvanın arkasına yatırarak sabah 06.15'te iskeleye ulaşan aile üyeleri, yaklaşık 45 dakika orada beklediklerini ifade etti. Kıyı emniyeti geldiğinde ise hastanın vefat ettiği anlaşıldı.

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Cenaze dondurma dolabında bekledi

Hastanın vefatının ardından, yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek için Mahmut S.'nin cenazesi camiye alındı.

Adada morg bulunmadığı için kullanılmak istenen soğutuculu tabutun soğutma sistemi çalışmadı. Bunun üzerine Mahmut S.'nin bedeni, defin için dondurma dolabında bekletildi.

Yakınlarının Gebze'den Paşalimanı Adası'na ulaşmasının ardından Mahmut S. toprağa verildi.

Ölülerin sorun yaşadığı adada hastane, morg ve okul bulunmuyor

Öte yandan, ada sakinleriyle yapılan görüşmeler sonucunda ilginç tespitler ortaya çıktı. Adada hastane olmadığı, bir sağlık ocağının bulunduğu ve orada da tek sağlık görevlisinin çalıştığı öğrenildi.

Doktorun ise haftada bir görevlendirmeyle geldiği iddia edildi. Yıllarca yapılan başvurulara rağmen ne ilçe belediyesinin ne de büyükşehir belediyesinin morg hizmeti verdiği de gelen iddialar arasında yer aldı.

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Sağlık hizmeti alanında sorunların yaşandığı adada okul da bulunmuyor.

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