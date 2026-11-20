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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, dün AK Parti'ye katıldığı törene ilişkin fotoğrafları sanal medya hesabından paylaştı.

DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile tokalaşırken

Yüceer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ile birlikte yer aldığı kareler paylaşımda öne çıktı.

Yüceer'den Erdoğan'a teşekkür

Yüceer, paylaşımında "Dün, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle yeni bir siyasi yolculuğa adım attık." dedi.

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Yüceer, "Beni büyük bir samimiyetle karşılayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti ailemize ve bu süreçte emeği, desteği ve güveniyle yanımda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DHA Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti'ye katılımının ardından parti yöneticileriyle birlikte ellerini kaldırdı.

Tek önceliği Tekirdağ olduğunu söyledi

Siyasetin merkezinde her zaman insan, memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğunun yer aldığını söyleyen Yüceer, "Bugün de değişmeyen tek bir önceliğim var: Tekirdağ" dedi.

Yüceer, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'ın potansiyelini ortaya çıkarmak, hemşehrilerimizin beklentilerine daha güçlü karşılık vermek, şehrimizin hak ettiği yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğim."

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Yeni dönemin şehir ve ülke için hayırlı olmasını dilediğini belirten Yüceer, "Yolumuz da hedefimiz de Tekirdağ'a hizmet" dedi.

DHA AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, katılım töreninin ardından paylaşılan karelerde yer aldı.

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