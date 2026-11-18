Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirledi.
Balıkçılar denize açılamadı
Olumsuz hava koşullarından balıkçılar da etkileniyor.
Lodos sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, lodosun cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
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