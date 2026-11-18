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Sürücünün iddiasına göre freni boşalan, seyir halindeki hafriyat kamyonu İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kasadaki molozların yola savrulduğu kazanın ardından çift yönlü cadde tamamen trafiğe kapandı.

Bir trafik polisi, çevreden bulduğu kürekle yola saçılan molozları temizleyerek bir şeridi ulaşıma açmaya çalışırken, işlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis memurunun çabası cep telefonu kamerasına yansıdı, kaza yeri ise dron ile görüntülendi.

Sürücü freninin boşaldığını belirtti

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 GGT 569 plakalı hafriyat kamyonu cadde üzerinde seyrederken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Aracın fren sisteminde sorun meydana geldiği, kamyon sürücüsünün polis ekiplerine verdiği ilk bilgide yer aldı. Sürücü freninin boşaldığını belirtirken, manevra yaptığı kamyon yan yatarak yol üzerine devrildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün iddiasına göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Molozlar caddeye saçıldı

Hafriyat kamyonunun kasasındaki molozlar, kazanın ardından caddeye saçıldı. Gidiş-geliş yönünde kullanılan cadde, devrilen kamyon ve yola yayılan hafriyat nedeniyle tamamen ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde yaşanan kazanın etkisiyle bölgede trafik aksarken, işlerine yetişmeye çalışan sürücüler yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi. Kamyon sürücüsü devrilen araçtan kendi imkânlarıyla yara almadan çıkarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün iddiasına göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Trafik polisi molozları kürekle temizledi

Kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğunda bir trafik polisinin çabası dikkat çekti. Polis memuru, yolun tamamen kapanması üzerine çevreden temin ettiği küreği alıp caddeye savrulan molozları temizlemeye koyuldu.

Molozları kürekle yolun kenarına doğru iten polis memuru, en azından bir şeridi yeniden ulaşıma açabilmek için çalıştı. Trafiğin yeniden akışını sağlamak için yürütülen çalışma, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün iddiasına göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Bölge havadan görüntülendi

İsmet İnönü Caddesi'nde hafriyat kamyonunun devrildiği bölge, öte yandan dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yan yatan kamyonun yanı sıra kasasından dökülen ve caddeye yayılan molozlar görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde, kazanın ardından ulaşıma kapanan çift yönlü yol ile molozların kapladığı alan gözler önüne serildi.

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