İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugünden itibaren kentte etkisini artırması beklenen rüzgarın cuma günü saatte 85 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi; vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor
AKOM'un açıklamasına göre, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor.
Şu anda esmekte olan lodosun bugün saat 11.00 itibarıyla saatte 40-75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Rüzgarın cuma günü 03.00'ten itibaren kısa süreli hamlelerle saatte 60-85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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