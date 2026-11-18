Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi
Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde dumandan etkilenen 8 kişi ise ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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