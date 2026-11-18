İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyarıda bulundu: Kentte bugünden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgar, cuma günü saatte 85 kilometre hıza ulaşabilir.
Rüzgar bugün öğle saatlerinde şiddetlenecek
AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor.
Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgar, bugün öğle saatleri (11.00) itibarıyla şiddetini artıracak; hızının saatte 40-75 kilometreye ulaşması öngörülüyor.
Cuma günü saat 03.00'ten itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın saatte 60-85 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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