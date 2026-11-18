Van semalarında gün boyunca farklı şekillere bürünen bulutlar, kimi zaman dağların zirvelerini çevrelerken kimi zaman da gökyüzünde geniş beyaz kümeler halinde kendini gösterdi. Mavinin ve beyazın buluştuğu manzaralar, kentin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.