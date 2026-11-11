Van'daki Sıhke Göleti'nde erkek cesedi bulundu

Gölette cansız beden gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Bildirimler
Gölette cansız beden gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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