Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Üç ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine cinayetlerin işlendiği bölgelere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, ilk tespitlere göre kent dışından geldiği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.
Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
ELİNDE TÜFEKLE KAMERAYA YANSIDI
Diğer yandan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, "Bir saldırgan önüne geleni vurarak gidiyor" dedi. Yılmaz, son olarak öğretmenlerin bulunduğu bir araçla karşılaştığı yönünde bilgiler aldıklarını, ancak olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi.
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