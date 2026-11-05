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Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Üç ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

16:57, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:05, 05/11/2026, Perşembe
DHA
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Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobildeki beş kişi ile Yukarıtandır köyünde üç kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

İhsaniye'ye bağlı Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadın, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçan saldırgan, ardından ilçeye bağlı Ayazini köyünde otomobil içerisindeki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup kaçtı. Ardından Kıyır köyüne gelen saldırgan, burada da bir otomobildeki 2 kişiyi vurup, öldürdükten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine cinayetlerin işlendiği bölgelere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, ilk tespitlere göre kent dışından geldiği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.

Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

ELİNDE TÜFEKLE KAMERAYA YANSIDI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı köyde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Saldırganın aracından elinden pompalı tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşamını yitirenlerin 6'sının olay yerinde, 2'sinin ise sevk edildikleri hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer yandan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, "Bir saldırgan önüne geleni vurarak gidiyor" dedi. Yılmaz, son olarak öğretmenlerin bulunduğu bir araçla karşılaştığı yönünde bilgiler aldıklarını, ancak olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi.

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Başlıklar :AfyonkarahisarCesetOtomobil
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Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Üç ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü.
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