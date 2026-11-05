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'Umut Treni' lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı

14:50, 05/11/2026, Perşembe
AA
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliğinde 50 çocuk, Güney Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin desteğiyle "Mucize ve Umudun Adı LÖSEV" sloganıyla hayata geçirilen "Umut Treni" etkinliği kapsamında ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı. Uğurlamada LÖSEV'in bando takımı gösteri sundu, çocuklar ve aileler balon uçurdu.

Başlıklar :AnkaraKayseriLösemi
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'Umut Treni' lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı
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