Hatay'da sağanak: Okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

Türkiye'de döviz zengini iller belli oldu: Zirvede şaşırtan şehirler var

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin döviz tercihi illere göre önemli farklılıklar gösteriyor. 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bankacılık verileri, hangi şehirlerde ne kadar döviz biriktirildiğini gözler önüne serdi. Toplam döviz mevduatında İstanbul açık ara liderliğini korurken, tasarruf hesaplarında dövizin en yüksek paya sahip olduğu il Aksaray oldu. Kişi başına düşen döviz birikiminde ise İstanbul ve Ankara ilk sıralarda yer aldı.